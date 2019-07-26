Mersin'de orman yangını
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor26 Temmuz 2019 Cuma 14:31
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçenin kırsal alandaki mahallelerinden Karahacılı'daki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerindeki orman işletme müdürlüklerine bağlı 70 orman işçisi, 2 arazöz ve 3 su tanı ile 3 helikopter bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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