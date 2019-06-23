Mersin’de orman yangını Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Gökçevlik mevkiinde yangın çıktı. Yangına Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz ve yangın söndürme ekipleri karadan müdahale ederken, havadan ise 2 helikopter söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın sırasında Bozyazı’da bulunan Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper ve Bozyazı Orman İşletme Müdürü Mehmet Esen, çalışmaları yerinde inceleyerek ekipleri yönlendirdi. Yetkililer, vatandaşları uyararak piknik alanlarının dışında piknik yapılmamasını ve mutlaka yakılan ateşin söndüğünden emin olunduktan sonra piknik alanının terk edilmesini istediler.

Yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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