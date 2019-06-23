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Mersin'de orman yangını

Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına 2 helikopter, 10 arazözle müdahale edildi- Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

23 Haziran 2019 Pazar 16:36
Mersin'de orman yangını

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, 2 helikopter ve 10 arazözle müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi kırsalındaki ormandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 2 helikopter, 10 arazöz ve 6 su tankıyla alevlere müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.

Yangında çok sayıda ekibin yanı sıra 50 orman işçisinin de görev aldığını ifade eden "Can ve mal kaybımız yok ve yangın kontrol altında. Yangın sırasında yaklaşık 5 dönümlük bir ormanlık alanda hasar oluştu. Ekiplerimizin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:36
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