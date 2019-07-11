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Mersin’de ölümlere neden olan metil alkolle ilgili açıklama

Mersin’de metin alkol kullanımından dolayı yaşanan ölümlerle ilgili bir açıklama yapan Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, "Metil alkol körlük ve ölüm olmak üzere başkaca zararları da olan bir alkol türüdür" dedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:44
Mersin’de ölümlere neden olan metil alkolle ilgili açıklama

Mersin’de metin alkol kullanımından dolayı yaşanan ölümlerle ilgili bir açıklama yapan Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, "Metil alkol körlük ve ölüm olmak üzere başkaca zararları da olan bir alkol türüdür" dedi.


Geçen günlerde Mersin’de metil alkol tüketiminden dolayı çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. 10 gün içerisinde metil alkol tüketimi yüzünden 8 kişi yaşamını yitirirken 15 kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğü belirtiliyor. Metil alkol tüketimiyle ilgili açıklama yapan Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, "Geçtiğimiz hafta Mersin’de metil alkol kaynaklı yaşanan ölümler sahte rakı meselesini tekrar ülke gündemine soktu. Son yıllarda alkollü içkiler ve özellikle rakı fiyatlarına gelen zamlar sonrası, kontrolsüz ve riskli bir piyasa oluşmuş durumdadır. Vatandaşlar kendi rakılarını kendilerini üretmeye çalışıyorlar. Bu noktada mesleğimizin bize yüklediği sorumluluk gereği öneri ve açıklamalarımızı kamuoyu ile paylaşmamız kaçınılmaz olmuştur. Gözüken odur ki yaşanan ölümlerin sebebi metil alkoldür. Vatandaşlar giderek artan bir oranda tarımsal kökenli etil alkolün içine anason yağı ekleyip elde ettikleri ürünü tüketmektedir. Ruhsatlı etil alkol dağıtımcısı ve satışçılarının yanı sıra metil alkolü kaçak bir şekilde piyasa süren birilerinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunu ya bilinçsizlikten ya da insanların ölmesi pahasına daha fazla kar hırsından dolayı yapmaktadırlar. Oysa kimyasalların kaydı, izlenmesi gibi sistemler üzerinden yapılacak araştırmalarda metil alkolü yurda sokan, dağıtan, satan ve kullananların bilgileri devletin elinde mevcuttur. Bu noktada polis, zabıta, gümrükler, bakanlıkların ruhsat ve denetim birimleri ile savcılık gibi mercilerin kovuşturma ve takiplerini arttırmalarını talep ediyoruz. Etil alkol vücutta metabolize olan bir alkol iken, metil alkol başta körlük ve ölüm olmak üzere başkaca zararları da olan bir alkol türüdür. Damıtılmış içki yapmak için gerekli etil alkolün izinsiz üretimi ise yasaktır. Beşeri durum mevcut yasal düzenlemeleri aşmıştır. Vatandaşlar evlerde damıtım yaparak tarımsal kökenli etil alkol yoluyla içki üretmek zorunda kalmaktadırlar. Öte yandan bu topraklarda yüzyıllardır boğma rakı tabir edilen bir rakı türü üretilmektedir. Kimya Mühendisleri Odası olarak bu gerçekten yola çıkarak amatör olarak damıtım yapmak isteyenlerin bir ruhsatlandırma sistemine dahil edilmesini önermekteyiz" diye konuştu.


"Anasondan dolayı su katılınca beyazlaması bu içkinin rakı diye tanımlanmasını doğuramaz"


Metil alkolden yapılan içkilerin ölümlere sebep olabileceğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Çalışır, "Tarımsal kökenli etil alkolün içine anason yağı ya da aroması konularak yapılan içki maalesef rakı değildir. Bir içkinin geleneksel rakı olarak adlandırılabilmesi için, arpa ve buğday gibi hububatlardan ya da şeker pancarı melasından değil üzüm, incir gibi meyvelerden elde edilen etil alkolden üretilmesi gerekmektedir. Evlerde yaygın olarak üretilen bu içki hem literatüre hem de karakteristik kökenine göre bir sınıflamaya karşılık gelmemektedir. Bu içkinin içim tadı, içerdiği aroma maddelerinin tür ve oranları, geleneksel rakı ile ilişkilendirilemez. Anasondan dolayı su katılınca beyazlaması, bu içkinin rakı diye tanımlanmasını doğuramaz. Öte yandan bu içkinin sağlık riskleri hakkında yapılmış araştırmalar ve üretim standartları belirlenmemiş durumdadır ve metil alkolden yapılması halinde ölümlere yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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