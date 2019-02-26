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Mersin’de motorsiklet hırsızlığı zanlıları yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde motorsiklet hırsızlığı zanlıları oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

26 Şubat 2019 Salı 15:32
Mersin’de motorsiklet hırsızlığı zanlıları yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde motorsiklet hırsızlığı zanlıları oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede meydanagelen motorsiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, yaptıklarıaraştırma sonrası olayların failleri oldukları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.


9 ayrı motorsiklet hırsızlığına karıştıkları belirlenen şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda motorsiklet parçası ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:32
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