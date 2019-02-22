Mersin’de metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde tehlike arz eden iki metrukbinanın belediye ekiplerince yıkıldığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bina sahipleri, muhtarlarveya vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin yanı sıra ekiplerin sahadakiincelemeleri sırasında belirlenen, çökme riski taşıdığı için can güvenliğini tehditeden metruk yapıların yıkımı sürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak, Belediye Encümeni’ndegörüşülerek hukuki süreçleri tamamlanan Mesudiye ve Yenimahalle’de bulunan 2ayrı terk edilmiş yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Öncelikle sokaklarda güvenlik önlemi alan ekipler, ardından iş makineleriyardımıyla terk edilmiş yapıların yıkımını yaptı, yıkımdan kalan tonlarca inşaatatığı da kamyonlara yüklenerek mahallelerden çıkarıldı.

“İnsanlarımızın can güvenliği bizim için önceliklidir”

Çalışmaları değerlendiren Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, metrukbinaların kötü amaçlarla kullanılmasından ötürü muhtarlar ve vatandaşlardanyoğun şikayetler aldıklarının altını çizdi. Pamuk, “Belediye olarak önceliğimiz,vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzurunun sağlanması, ayrıca kentestetiğinin korunmasıdır. Bu nedenle harabeye dönmüş yapıların yıkımıyla ilgiliyasal süreç, ilgili müdürlüklerimizce en kısa sürede tamamlanmaktadır. Ziraharabeye dönüşen metruk yapılar, oluşturduğu risklerin yanı sıra, maddebağımlılarının mekanına da dönüştüğü için ayrıca toplumsal bir sorun haline degelmektedir. Bu nedenle gerek insanlarımızı tedirgin eden, gerekse kentestetiğini bozan harabeye dönmüş binaların yıkımına yönelik mücadele veçalışmalarımız devam edecektir” dedi.