0553 313 94 23

Mersin’de ’mavi büyüme’ buluşması

Türkiye’nin en önemli deniz kentlerinden biri olan Mersin’in, denizin potansiyelinden hak ettiği ölçüde yararlanabilmesi, denizi ile barışık bir halk, temiz deniz ve sürdürülebilir bir ’mavi büyüme’ sağlanması için ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde toplantı düzenlendi.

30 Haziran 2019 Pazar 17:02
Mersin’de ’mavi büyüme’ buluşması

Türkiye’nin en önemli deniz kentlerinden biri olan Mersin’in, denizin potansiyelinden hak ettiği ölçüde yararlanabilmesi, denizi ile barışık bir halk, temiz deniz ve sürdürülebilir bir ’mavi büyüme’ sağlanması için ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde toplantı düzenlendi.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoglu ve beraberlerindeki yöneticiler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden akademisyenlerle buluştu. Buluşmada, Mersin’in geleceği için pek çok farklı alanda denizden yararlanılabilecek potansiyel değerlendirildi.


Toplantıda, Mersin’in, Türkiye’nin önemli deniz kentlerinden biri olduğu ancak denizin potansiyelinden hak ettiği ölçüde yararlanamadığı değerlendirmesi yapıldı. Bu potansiyelin daha etkin ve verimli kullanılması için Mersin kıyı ve deniz alanlarının daha doğru şekilde kullanılıp kirliliğin önlenmesi, deniz turizminin geliştirilmesi ve gelişmeye açık deniz sektörlerinin desteklenmesine yönelik ortak projeler konuşuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ arasındaki ortaklık çerçevesinde süregelen ve son 8 yılda 7 binin üzerinde çocuğa sunulan deniz farkındalık eğitimlerinin artarak devam edebileceği vurgulandı.


“Akdeniz’in incisi Mersin’de deniz uzun vadede korunmalı”


Toplantıyla ilgili değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz’in incisi Mersin’de denizin uzun vadede korunması, başarılı bir deniz ekonomisinin kurulması ve bilimsel araştırmalar için yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. 321 kilometrelik eşsiz sahiline sahip Mersin’de, deniz potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, denizin yeni istihdam ve büyüme için önemli potansiyel oluşturduğuna dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 17:02
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Coşkun Sabah hayranlarını coşturdu
    1. Coşkun Sabah hayranlarını coşturdu
    2. Kabotaj Bayramı Tekirdağ’da kutlandı
    3. Yılın transferi Frenkie de Jong’un..
    4. Kayseri-Ankara karayolunda trafik..
    5. Karadeniz’de tatilcilere dalga engeli
    6. Siverek’te silahlı kavga: 2 yaralı
    7. Yok böyle olay! Bahçeyi temizlerken..
    8. Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate..
    9. Trabzonspor eski Chelsea'li yıldız ile..
    10. Trump'ı eleştirdi, gazeteden kovuldu
    11. Başkan Demirtaş: “Yeni hizmet binamız..
    12. Rum lider Anastasiades: ’’Müzakerelere..
    13. Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3..
    14. Yol kenarında yatan genç polisi alarma..
    15. 93. Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik’in..
    16. 3 yaşındaki minik Öykü, ameliyat için..
    17. Otomobil bir anda alev topuna döndü
    18. At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu..
    19. Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
    20. Didim’de trafik kazası: 1 yaralı
    21. Evin damından inmeye çalışırken düşen..
    22. Kırıkkale’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    23. Güreşte 2 madalya
    24. Dünyanın ikinci büyük kanyonunda..
    25. Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası..
    26. Kaçak kazı yapan definecilere baskın:..
    27. Canpolat’tan kırsala çıkarma
    28. Beyazgül Makedonyalıları Şanlıurfa’ya..
    29. 23 kişinin katili 7 YPG/PKK’lı..
    30. Yüzerken ayağına kramp giren genç son..
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!