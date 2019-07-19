0553 313 94 23

Mersin’de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Mersin polisinin bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:45
Mersin’de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Mersin polisinin bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adresi izlemeye alan ekipler, ihbarın doğru olduğunu tespit etti. Ardından operasyon düzenleyen ekipler, para karşılığında fuhuş yapan bir müşteri ile kadını ve kadına fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.


Müşteri ile mağdur kadın emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken M.Ö. isimli şahısise ’fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlamak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Emniyet çıkış gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şüpheli, yüzünü de eliyle kapatarak görüntü alınmasına izin vermedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
    1. Rize'de otomobil şarampole devrildi: 1..
    2. "S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde..
    3. Erbil’deki saldırının faili HDP’li..
    4. Terör yuvasına ilişkin çarpıcı analiz:..
    5. (Özel) Damat ve sağdıca kahve..
    6. Temmuz ayında kar keyfi
    7. (Özel) Esenyurt’ta esnafı önce..
    8. Giresun'da feci kaza! Çok sayıda..
    9. Sade ve şık 25 dekorasyon fikri
    10. Dolar/TL 5,6320 seviyelerinden işlem..
    11. Mersin'de iki grup arasında silahlı..
    12. Borsa güne yükselişle başladı
    13. (Özel) Selde kaybolan köpeği yüzerek..
    14. Honda'dan temmuz ayına özel fırsatlar
    15. Kocayayla’da trafik düzenlemesi
    16. Başkan Palancıoğlu Kentsel Dönüşüm..
    17. Açık hava müzesi Amasya’nın 2019 yılı..
    18. Türk takımı, klavye şampiyonasından 10..
    19. Merkezi yönetimin 2018’de AR-GE’ye..
    20. 16 yaşındaki genç kendini astı
    21. Dünyanın en iyi 10 Four Seasons..
    22. Sel bölgesinde yaralar sarılıyor
    23. 6 ayda trafik kazalarında bin 53 kişi..
    24. FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri..
    25. KDK'den "atama" tavsiyesi
    26. Kilis’te kan bağışı kampanyasına..
    27. Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira..
    28. (Özel) Asırlık saat parçalarından..
    29. Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı
    30. Eşiyle tartıştı, kayın babası..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?