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Mersin'de kuyumcu soygunu: 2 ölü

Merkez Akdeniz ilçesindeki bir kuyumcuda yapılan soygun sırasında kuyumcu ile yanındaki kişi silahla vurularak öldürüldü

26 Şubat 2019 Salı 19:59
Mersin'de kuyumcu soygunu: 2 ölü

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kuyumcuda soygun gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler, iş yeri sahibi ile yanındaki kişiyi öldürdü.

Alınan ilk bilgiye göre, Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Üçel Kuyumcusu'na gelen kişi veya kişiler, iş yerindeki altınları almaya çalıştı.

Kendilerine direnen iş yeri sahibi ve yanındaki kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli veya şüpheliler bir miktar altın alıp kaçtı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 19:59
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