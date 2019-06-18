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Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden oldu

Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde, piknik yapan vatandaşların malzemeleri ve işletmeler zarar gördü

18 Haziran 2019 Salı 20:16
Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucu oluşan selde piknik yapanların malzemeleri sulara kapıldı, bazı işletmeler zarar gördü.

Erdemli ilçesinin Karahıdırlı, Köserelli, Küstülü, Hüsametli, Kızılen, Tapureli mahalleleri ile Silifke ilçesinin Sarıaydın ve Kızılgeçit bölgelerinde akşam üzeri sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle meydana gelen sel, Limonlu Deresi kenarındaki vadide piknik yapan vatandaşları ve işletmeleri olumsuz etkiledi.

Dere suyunun taşması sonucu söz konusu bölgede piknik yapanların malzemeleri suya kapıldı.

Sel ayrıca bölgedeki bazı işletmelerde zarara yol açtı.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, yaptığı açıklamada, selde can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Derenin taşması sonucu vadi içerisinde bulunan işletmelerin ve piknik yapanların eşyalarının sele kapıldığını ifade eden Kula, bölgede hasar oluştuğunu belirtti.

Öte yandan Erdemli Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Limonlu Deresi mevkisinde bulunanlara anonslarla uyarı yaptı.


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 20:16
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