Mersin'de kuvvetli rüzgar
Saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Akdeniz'de 2-4 metrelik dalgalar oluştu11 Aralık 2018 Salı 17:06
MERSİN (AA) - Mersin'de saatte 40 kilometre hıza ulaşan rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde vatandaşlar, kuvvetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorluk yaşadı.
Merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçesinde 2-4 metreye ulaşan dalgalar sahil kesimindeki yollarda su birikintileri oluşmasına yol açtı.
Denize açılamayan balıkçılar da teknelerini kıyıya çekti.
Rüzgarın bu gece etkisini kaybetmesi beklendiği bildirildi.
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