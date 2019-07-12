Mersin’de ’Kültür, Turizm ve Spor Çalıştayı’ düzenlenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, 2020-2024 döneminde yapılması planlanacak faaliyetlerle ilgili görüş, öneri ve beklentileri belirlemek amacıyla, ’Kültür, Turizm ve Spor Çalıştayı’ düzenliyor.

Çalıştay, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda 16, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde, 14:00-17:00 saatleri arasında yapılacak. ’Kültür, Turizm ve Spor Çalıştayı’nın ilk gününde Turizm ve Tanıtım Grubu, Dış İlişkiler Grubu, Müze Hizmetleri Grubu ile Kütüphane ve Kültür Yayını Hizmetleri Grubu’nun faaliyetleri ele alınacak.

İkinci gün kültür, üçüncü gün spor konuşulacak

Çalıştayın ikinci gününde Kültür-Sanat Grubu ile Tiyatro ve Sinema Grubu, songününde ise Spor Organizasyonları Grubu ile Spor Tesisleri Grubu’nun faaliyetlerive projeleri ele alınacak. Çalıştayın açılış kısmında, grup moderatörleri çalıştay akışı hakkında bilgi verecek.

Her grubun kendi alanlarına ilişkin yaptıkları çalışmalar ile devam eden ve yenidönemde yapılması planlanan çalışmalar konusunda bilgi vermesinin ardından,çalıştaya katılım sağlayan paydaşlar, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığıtarafından 2020-2024 döneminde yapılması planlanan faaliyetlere dair görüş,beklenti ve önerilerini dile getirecek.

Çalıştay, belediye ve ilgili kurumlar arasında işbirliği zeminlerinin karşılıklı raporlanması ile sona erecek.