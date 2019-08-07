Mersin’de ’köy seyirlik’ oyunları devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının ’köy seyirlik’ programı, kentin en ücra ve kırsal mahallerindeki vatandaşları kültür-sanatla buluşturmaya devam ediyor. ’Yaylalarda köylerde kültür sanat her yerde’ sloganıyla yola çıkan oyuncular, bu defa Tarsus ilçesinin 1010 rakımlık Boztepe Mahallesinde sahne aldı. Boztepe’de dede ile torun ilk kez birlikte tiyatro izlemenin heyecanını yaşadı.

Etkinlikle, Tarsus’a 45 kilometre uzaklıkta olan, nüfusunun yoğunlukla tarım ve hayvancılıkla uğraştığı Mersin yaylalarından Boztepe Mahallesi sakinlerinin çoğu, ilk defa tiyatro seyretme fırsatı buldu. Oyuncular, izleyicileri de oyunlarına dahil etti. Kaynana rolünü oynayan mahalle sakinlerinden Çiğdem Çeliktaş, “Ne söyleyeceğimi bilemediğim için biraz çekindim. Sonra sıradan bir kız verme olayı olunca akışına bıraktım. Belki burada tiyatroyu görmeyen insanlar da vardır. Buraya tiyatroyu getirdiği, bizi eğlendirdiği için Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ederiz” dedi.

61 yaşındaki Ahmet Kocaman ise 6 yaşındaki torunu Cennet Eycen Kocaman ve 8 yaşındaki torunu Nehir Süzer’le oyunu izledi. “7’den 77’ye oyunu izlemeye geldik” diyen Kocaman, ilk defa tiyatro izlediğini ifade ederek, “Çok değerli ve güzeldi. Daha önce izlememiştim. Bu kadar ummuyordum. Çok güzel oldu, moral ve istek verdi. Çocukları getirdim, getirdiğime değdi. Çok memnunuz” diye konuştu.

İlk kez tiyatro izleyen 77 yaşındaki Resul Civelek de “İlkokuldayken Karagöz-Hacivat gelirdi ama bu onlara benzemiyor, bu daha güzel. Hoşumuza gitti, çok güzel oldu. Güle güle öldük. Bu manzarayı görünce çok sevindik. Zaten bekliyorduk. Birkaç gün önce hoparlörde söylendi, buna gidelim dedik. Geldik. Hakikaten sevindik, moralimiz düzeldi. Yaşım 77 ama gönlüm genç" ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki Aslı Doğan ise hayallerinin ötesinde bir manzarayla karşılaştığını belirterek, “Önce sıkıcı olduğunu düşünüyordum, eğlenceli olduğunu gördüm. Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Şehir Tiyatroları oyuncuları, 1 Eylül’e kadar turnelerine devam edecek.