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Mersin'de korkunç olay! 5 kişilik aile evde ölü bulundu

Mersin'de cinayet ihbarı üzerine bir eve giden polis arama yapmak için girdiği evde 5 kişilik ailenin cansız bedenleriyle karşılaştı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:38
Mersin'de korkunç olay! 5 kişilik aile evde ölü bulundu

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir evde 3'ü çocuk 5 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündoğu Mahallesi 5726. Cadde'deki bir ikamette cinayet olduğu bilgisi üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girip arama yaptı.

Yapılan aramada ekipler, evin damında 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenini buldu.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ekiplerin, cinnet getiren babanın damdaki yatakta yatan eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.

Bu arada, evdekilerden uzun süre haber alamayan komşuların binaya gelmesi sonucu olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

ÇEVİK KUVVET TEDBİR ALDI

Polislerin evde incelemesi devam ederken, çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi bölgede tedbir aldı.

 

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:38
  1. Mersin
  2. Gündoğu Mahallesi
  3. Çevik Kuvvet

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