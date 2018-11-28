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Mersin'de "kör eden darp" kamerada

Mersin'de tehlikeli araç kullandıkları için kendilerine tepki gösteren kişiye, bıçak ve kemerle saldırıp tek gözünün kör olmasına neden olduğu iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:36
Mersin'de "kör eden darp" kamerada

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde yürüyen M.Y, yanından tehlikeli bir şekilde geçen aracın içindekilere tepki gösterdi.

Araçta bulunan 3 kişinin durup karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada, bıçak ve kemer darbeleriyle yaralanan M.Y, kendi imkanlarıyla Toros Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavi altına alınan M.Y'nin sağ gözünün görme yetisini yitirdiği, diğer gözünde de görme kaybı oluştuğu belirlendi.

Durumun bildirildiği İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirilen kişileri tespit etmek için çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların, Ö.K, M.U.D. ve Ö.E. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:36
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  4. Mersin

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