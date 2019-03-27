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Mersin'de köpek balığı avlayan balıkçıya ceza

Mersin açıklarında, koruma altındaki "Sapan" cinsi köpek balığını avlayan balıkçıya 1635 lira idari para cezası uygulandı

27 Mart 2019 Çarşamba 14:29
Mersin'de köpek balığı avlayan balıkçıya ceza

MERSİN (AA) - Mersin'de iki hafta önce, 6 metre boyundaki "Sapan" cinsi köpek balığını yakalayan balıkçıya, 1635 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) yetkilileri, 14 Mart'ta, Akdeniz'in 20 mil açığında balıkçıların ağlarına takılan 6 metre boyunda ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki balığın, balıkçıların belirttiği "cam göz" cinsi değil, aksine koruma altındaki "sapan" cinsi köpek balığı olduğunu tespit etti.

Vakıf yetkilileri, koruma altındaki cinsin avlanmasının yasak olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) şikayette bulundu.

Şikayetin yönlendirildiği Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili araştırma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda köpek balığını avlayan balıkçıya 1380 sayılı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ kapsamında, 1635 lira idari para cezası uygulandı.



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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:29
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