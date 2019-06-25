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Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’ devam ediyor

Mersin’in doğal güzelliklerini ve yeni yerlerini keşfetmek, keşfederken de kırsalda yaşayan üretici kadınlarla buluşmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği kırsal mahalle buluşmalarının dördüncüsü, çam ormanları ve üzüm bağları ile çevrili Üzümlü Mahallesi’nde yapılacak.

25 Haziran 2019 Salı 16:51
Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’ devam ediyor

Mersin’in doğal güzelliklerini ve yeni yerlerini keşfetmek, keşfederken de kırsalda yaşayan üretici kadınlarla buluşmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği kırsal mahalle buluşmalarının dördüncüsü, çam ormanları ve üzüm bağları ile çevrili Üzümlü Mahallesi’nde yapılacak.


Toros Dağları’nın eteklerinde bulunan, yemyeşil doğası, temiz ve serin havası ile misafirlerini ağırlayacak olan Üzümlü Mahallesi’nde, üretici köy kadınları yöresel ürünlerinin yanı sıra el emeği doğal ev ürünlerinin de tanıtımını ve satışını yaparken, aynı zamanda kentli kadınlarla kaynaşacak. Düzenlenen buluşma sayesinde üretici kadınlar desteklenecek, merkezden katılan vatandaşlar doğal ve yöresel ürünlerin lezzetine varacak. 27 Haziran Perşembe günü yapılacak olan Üzümlü Mahallesi gezisine katılmak, yaylanın temiz ve güzel havasını yaşamak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen otobüs seferi ile ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilecek. Buluşmaya katılmak isteyen vatandaşlar için merkezde 5 farklı noktadan araç hareket edecek. Geziye katılmak isteyenler Tarsus Kültür Merkezi önünden sabah saat 08.15’te, Cumhuriyet Meydanı ve Toroslar Belediyesi önünden saat 08.30’da, Forum AVM Bağlantı Köprüsü altından ve eski Mezitli Belediye önünden 08.45’te hareket edecek otobüslerde yerlerini alabilecek. Geziden dönüş saati ise saat 15.30 olarak belirlendi.


Katılım sayısı sınırlı olduğu için gezide yerini almak isteyenler için ön kayıt şartı bulunuyor. Kırsal mahalle buluşmalarına katılım sağlamak isteyen vatandaşlar 0324 320 17 70 numaralı telefondan ön kayıt yaptırabilecek.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:51
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