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Mersin'de kazada ölen lise öğrencisi için anma

Tarsus ilçesinde trenin motosiklete çarpması nedeniyle hayatını kaybeden lise öğrencisinin arkadaşları anma etkinliği düzenledi

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:05
Mersin'de kazada ölen lise öğrencisi için anma

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletiyle geçmek istediği hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi için okul arkadaşları, tren istasyonunda anma etkinliği düzenledi.

Tarsus ilçesindeki tren istasyonunun önünde bir araya gelen Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri, kazayla ilgili 20 Aralık'ta Tarsus 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek dava öncesinde hayatını kaybeden arkadaşları Nazmi Toygar Hıdıroğlu'nun fotoğrafını taşıdı.

Öğrencilerden Aksel Kalaycıoğlu, grup adına yaptığı açıklamada, kazada bariyer görevlisinin ihmalinin olduğunu öne sürdü.

Anma etkinliğine Hıdıroğlu'nun babası Oğuzhan Hıdıroğlu da katıldı.

Tarsus Amerikan Koleji öğrencisi Nazmi Toygar Hıdıroğlu'na, 8 Ağustos 2017'de Mithatpaşa Hemzemin Geçidi'nden motosikletiyle geçerken Adana-Mersin seferini yapan tren çarpmış, ağır yaralanan genç, tedavisi sürerken hayatını kaybetmişti.

Gencin ailesi ve arkadaşları, Hıdıroğlu'nun geçmek istediği hemzemin geçidin bariyerlerinin bozuk olduğu iddia etmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan bariyer görevlisi M.K, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:05
  1. Mersin

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