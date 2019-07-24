Mersin’de kayıp-kaçağa karşı teknolojik su saatleri geliyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte susaatlerinin değişeceğini belirterek, "Son teknoloji saatler koyacağız, bundan bedelalmayacağız. Kaçak kayıpları önlememiz lazım. Onu önlediğimiz takdirde, biz sufiyatlarını daha ucuz yaparız" dedi.

Seçer, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın önümüzdeki 5 yıla şekil verecek olanstratejik plan çalışmaları kapsamında düzenlediği çalıştaya katıldı. Dört merkezilçedeki muhtarlar ile bir araya gelen Seçer, mahallelerin ve muhtarların talep, önerive şikayetlerini dinledi. Kenti geleceğe taşıyacak hedeflerini anlatan Seçer, çalıştaysayesinde vatandaşlarla birlikte muhtarların sorunları ve istekleri üzerine de oldukçayararlı sonuçlar alınacağını söyledi.

“Mersin’e çok şey katmak istiyoruz”

Vatandaşın ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda muhtarların önemli işbirlikçileriolduklarını ve stratejik yol haritasının çizilmesinde de önemli rol oynayacaklarınıifade eden Seçer, “Yerel yönetimlerin en önemli aktörlerinden, kurumlarından birtanesinin muhtarlık kurumu olduğunu söylemiştim. Hazırlayacağımız stratejik plandabu düşünce çerçevesinde, muhtarlarımızla çalıştay gerçekleştirilerek, yani bugünburada olma amacımız gerçekleştirilecek 5 yıllık görev süremizde muhtarlarımızlayeni yol haritamızı beraber çizelim istedik. Önümüzde uzun bir süre var. 5 yıl kısa birsüre değil ama bir yandan da ne zaman başladık, ne zaman geçti, ne zaman 5 yılınsonu geldik fark edemeyiz. Çok çalışmamız lazım, hepimiz seçilmişiz. Hizmetyapmamız gerekiyor. Samimiyetime inanın çok arzuluyuz, çok istekliyiz, çok iyiniyetliyiz, çok da çalışıyoruz. Mersin’e çok şeyler katmak istiyoruz. Bizim arzumuz,isteğimiz halka hizmet etmek. Bu bizim için en büyük değer. Bu prensiplerle deçalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalıştayda çok değerli sonuçlar alacağımızainanıyorum” diye konuştu.

805 mahalle muhtarının bilgisayarları yenileniyor

Muhtarlara yeni bilgisayar dağıtımına ilişkin müjde veren Seçer, şöyle devam etti: “Muhtarlarımızın da tabi işi kolay değil. İçinde bulunduğunuz şartlar kolay değil. Bir yandan muhtarlık resmi bir görev. Yaklaşık 50 binin üzerinde muhtar var Türkiye’de. Hep CHP’nin milletvekili olarak muhtarlarımızın sorunlarını özellikle sosyal haklar, yaşam koşulları, muhtarların karşılaştığı sorunlarla ilgili çok önemli kamuoyunu harekete geçirecek çalışmalarımız oldu. Bir belediye başkanı olarak muhtarlarıma neyapabilirim? Muhtarlarımın çalışma alanlarının daha uygun olması için ne katkı sunabiliriz? Bunlara burada cevap bulacağız.Muhtarlık binalarımızın daha iyi koşullara sahip olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve gelir gelmez arkadaşlarımız bu konuda gerekli çalışmaları yaptılar. Tadilat gereken binalarımızı ya da muhtarlık ikametgâhlarımız tespit ettik. Bu konuda da süratle çalışmalarımız sürecek. Diğer taraftan 805 mahalle muhtarımıza yeni bilgisayarlar dağıtacağız.Bizim ahşap atölyemiz var oralarda dolap, masa, sandalye gibi bazı mobilyalaryaptırıyoruz muhtarlarımız için. Bunları muhtarlarımıza dağıtacağız. Artık kendiatölyelerimizi çalıştırmaya başladık.”

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi eylülde açılacak

Kırsal mahallelerden gelen taleplerin başında asfalt ve arıtma konusu olduğunadikkat çeken Seçer, “Bizim şartlarımız ne kadar sıkıntılı olursa olsun mali açıdanhizmetlerimizi yapma gayreti içerisindeyiz. Bize gelen en önemli sorunların başındaözellikle kırsal mahallelerde yol sorunlarımız var. Tadilat yapılması gereken yollar,yeni asfaltlanması gereken yollar var. Biz bunları gerçekleştiriyoruz. Malzemeihtiyacımızı da kısa süre önce karşılamaya başladık. Tabi elimizdeki şantiyekapasitesi ölçüsünde yapıyoruz. Diğer taraftan diğer büyük sorunumuz isekanalizasyon arıtma, temiz içme suyu konusu. Bu konuda Mezitli arıtması önemli birproje. Daha önceki dönem başlamış, biraz ağır aksak ilerliyordu. Biz de yönetimegelir gelmez gerekli uyarıda bulunduk, yüklenici firma bitirdi. Ufak tefek bazıdokunuşları da tamamladıktan sonra inşallah eylül ayınca açacağız” ifadelerinikullandı.

“MESKİ’nin yatırımlarına daha kolay hibe kredileri bulabiliyoruz”

Başkan Seçer, MESKİ’nin çalışmalarından da bahsederek, yapılan ihaleler vehazırlanan projeler hakkında muhtarlara bilgi verdi. MESKİ’de işlerin kötü gitmediğinive gelir getirici bir kurum olduğunu dile getiren Seçer, “Eğer delikleri tıkarsanız,kaçakları, kayıpları, çalıntıları, hırsızlıkları, arsızlıkları, işini iyi yapan ekiple bu işigötürürseniz, MESKİ çok güzel işler yapar. Bir de MESKİ’nin bir avantajı var. Diğerişlerimize göre MESKİ’nin yatırımlarına daha kolay hibe kredileri bulabiliyoruz. Çünküçevreyi ilgilendirdiği için, dünyanın birçok yerinde altyapı, kanalizasyon, temiz içmesuyu, arıtma gibi yatırımlara daha kolay kredi bulabiliyorsunuz. Bir diğer özelliği tabiki gelir getirici yatırımlar için olduğu için burada pek zorlanmıyoruz” dedi.

“Son teknoloji saatler koyacağız, bundan bedel almayacağız”

Seçer, su saatlerinin değişeceğini belirterek, “Son teknoloji saatler koyacağız,bundan bedel almayacağız. Kaçak kayıpları önlemimiz lazım. Bizde oran çok yüksek.

Avrupa ortalamasının çok üzerinde. Yani akıl işi değil, yüzde 30-40’lara varanoranlar. Bir taraftan çalıyor, suyu kaçak kullanıyor, bir taraftan da demode olmuş,iflas etmiş sistemler. Akıp gidiyor yeraltı suyu oluyor. Onları önlediğimiz takdirde, bizsu fiyatlarını daha ucuz yaparız. Bunları yapamadığınız takdirde, bunları vatandaşınfaturasına yükleriz. Kaybeden yine vatandaş olur. MESKİ, süratle daha teknolojik birkurum haline gelecek” diye konuştu.

“173 milyon lira alacağımız var”

Belediyenin alacaklarının da peşinde olduklarını vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

“Bakın ben göreve geldiğimde 38 milyon lira birikmiş alacağımız vardı. Bir kişiden4.5 milyon tahsil ettik. Alacağımıza da şahin kuşuyuz, borcumuza da şahin kuşuyuz.Ben borcumu ödeyeceğim. 3 milyardan fazla borcumuz var. Borç borçtur.Kaçmıyoruz ama alacağımızı da alırız. Belediyemizin ve MESKİ’nin 173 milyon liratoplam alacağı var. Biz bunları tahsil etmek zorundayız. 100 lira su borcu olangariban vatandaşın suyunu kesmek kolay ama bazı derin ilişkilerle adamını bulupmilyonlarca lira bu kuruma borç takmış baronlardan tahsilat yapmak önemli. Benoradan başladım. Böyle gelmiş böyle gider diye bir şey yok. Öyle olmaz. Herkesdüzen, intizam, hak, hukuk içerisinde olmalı. İnsanlara hizmet etmek zorundayız.Borcumuz var, mali kriz içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’nin toplam 10bin çalışanı var. Aylık bir param geliyor. Ben önce onların maaşını ödüyorum, sosyalgüvenlik primlerini ödüyorum. Kurumları ödüyorum. Banka taksitleri var onlarıödüyorum. Şimdi süratle idari yapılanmaya gidiyoruz. Çalışanla çalışmayanıayıklıyoruz. Aldığı maaşı hak edeni, hak etmeyeni ayıklamaya çalışıyoruz. Buradaher birimizin partisi var, herkese saygı duyuyoruz. Biz bu ülkenin evladıyız. Bu idariyapılanma içerisinde aldığımız tavırlar ve kararlarda, şundan emin olabilirsiniz ki,zerre kadar siyasi sebeplerle, düşüncelerle yapılmış hiçbir hareket, hiçbir kararyoktur. Çalışan başımın tacıdır."