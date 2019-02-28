Mersin’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü Mersin’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Mersin’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yukarı Burhan Mahallesi’nde yaşayan aynı aileden 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşuların haber vermesiyle olay yerine giden sağlık görevlilerince, zehirlenenlerden emekli imam Hüseyin Deveci’nin öldüğü belirlenirken, Emine Deveci ile Ali Şahin Doğdu, ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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