Mersin’de kapalı ve açık alandaki eylemlere 3 gün yasak

Mersin Valiliği, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanma yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilebilecek kapalı ya da açık alandaki her türlü eylemin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı sözde açlık grevine destek mahiyetindeki ve terörist başı Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak ülkemize getirilişinin yıl dönümü sebebiyle terör örgütüne müzahir gruplarca ilimizde gerçekleşmesi muhtemel eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma gibi her türlü eylem ve etkinlikler, il genelinde açık ya da kapalı alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde 15, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde yasaklanmıştır" denildi.