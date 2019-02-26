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Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

Mersin’de silahlı ve maskeli bir kişi, girdiği kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi ile çalışanını tabanca ile vurarak öldürdü, yantaraftaki bir kişiyi de yaralayarak kaçtı.

26 Şubat 2019 Salı 21:07
Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

Mersin’de silahlı ve maskeli bir kişi, girdiği kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi ile çalışanını tabanca ile vurarak öldürdü, yantaraftaki bir kişiyi de yaralayarak kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına gelen silahlıve maskeli bir kişi, iş yerindeki altın ve paraları almak istedi. Soyguncu, önce kendisine direnen iş yeri çalışanı Yasin Tazegül’ü silahla vurarak öldürdü ardından kapıyı kapatarak kaçmasına engel olan iş yeri sahibi Mustafa Serpil’i kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı soyguncu daha sonra iş yerinin dışında bulunan bir kişiyi de yaralayarak olay yerinden kaçtı.


Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri iş yeri çalışanı Yasin Tazegül ile sahibi Mustafa Serpil’in öldüğünü belirlerken, ismi öğrenilemeyen yaralı Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Bu arada Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek bilgi aldı. Ölenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yakınları ise gözyaşı dökerek fenalık geçirdi.


Öte yandan bölgeye çok sayıda özel harekat polisi de sevk edilirken, silahlı soygunculunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 21:07
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