Mersin’de ’kadına yönelik şiddetle mücadele’ semineri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, il ve ilçe denetimli serbestlik ile ceza infaz kurumu müdürlüğü personeline ’kadına yönelik şiddetle mücadele’ konulu seminer düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, il ve ilçe denetimli serbestlik ile ceza infaz kurumu müdürlüğü personeline ’kadına yönelik şiddetle mücadele’ konulu seminer düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminerde “kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümü sağlamak” konuları ele alındı.

Gerçekleştirilen seminere, Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Anamur T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Silifke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Gülnar K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Erdemli Ceza İnfaz Kurumundan personel katıldı.

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