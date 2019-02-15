Mersin'de kadın cinayeti
Lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan kadın öğretmen, sokakta vurularak öldürüldü - Öğretmenin eski eşi cinayet zanlısı D.D, emniyete giderek teslim oldu15 Şubat 2019 Cuma 12:01
MERSİN (AA) - Mersin'de bir lisede müdür yardımcılığı yapan kadın öğretmen, gece sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, dün gece merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde, Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdür yardımcısı Kübra Aşkın (37), sokakta silahla vurularak öldürüldü.
Aşkın'ın, eski eşi D.D. tarafından öldürüldüğü öne sürülürken, cinayet zanlısı emniyete giderek teslim oldu.
Hayatını kaybeden Kübra Aşkın, bugün Mersin'de toprağa verilecek.
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