Mersin'de kadın cinayeti Lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan kadın öğretmen, sokakta vurularak öldürüldü - Öğretmenin eski eşi cinayet zanlısı D.D, emniyete giderek teslim oldu

MERSİN (AA) - Mersin'de bir lisede müdür yardımcılığı yapan kadın öğretmen, gece sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, dün gece merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde, Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdür yardımcısı Kübra Aşkın (37), sokakta silahla vurularak öldürüldü. Aşkın'ın, eski eşi D.D. tarafından öldürüldüğü öne sürülürken, cinayet zanlısı emniyete giderek teslim oldu. Hayatını kaybeden Kübra Aşkın, bugün Mersin'de toprağa verilecek.

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