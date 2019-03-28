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Mersin’de jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Mersin’de terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK’ye yönelik operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

28 Mart 2019 Perşembe 17:00
Mersin’de jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Mersin’de terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK’ye yönelik operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarına karşı çalışma yürüten ekipler, 10 ayrı hırsızlığı gerçekleştirdiği iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı. Aranan şahıslara yönelik de çalışma yürüten ekipler, 7 ayrı suçtan aranan, 6 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 aydır Mersin Açık Cevaevinden firar eden 1 kişiyi sahte kimlikle yakalayarak, cezaevine geri teslim etti. Ayrıca il genelinde 6 bin 969 kişiye kimlik, 3 bin 541 araç sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 29 kişiyi de yakaladı.


Terör örgütlerine karşı operasyonlarını sürdüren ekipler, bu kapsamda FETÖ/PDY ile PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına aldı.


Uyuşturucu ile mücadeleye de aralıksız devam eden ekipler, son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 4 kişiyi gözaltına alırken, şahıslarla birlikte 10 kilo 880 gram kubar esrar, 741 gram toz esrar, 10 gram skunk, 1 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:00
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