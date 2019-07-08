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Mersin’de işaret dili ile görüntülü destek ve şikayet hattı kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı’nın ’işaret dili ile görüntülü destek ve şikayet hattı’ sayesinde, kentte yaşayan işitme engelli bireylerin hiçbir zorlukla karşılaşmadan işlerini en kısa sürede halledebilmelerinin önü açılıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:54
Mersin’de işaret dili ile görüntülü destek ve şikayet hattı kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı’nın ’işaret dili ile görüntülü destek ve şikayet hattı’ sayesinde, kentte yaşayan işitme engelli bireylerin hiçbir zorlukla karşılaşmadan işlerini en kısa sürede halledebilmelerinin önü açılıyor. İşitme engelli bireylere ’0533 360 27 03’ numaralı telefondan hem 3G hem de whatsApp hattı ile destek veriliyor.


Kamu kurumlarında işleri olan engelliler, karşılarındaki kamu görevlisi ile iletişim kurma konusunda sıkıntı yaşadıklarında ’0533 360 27 03’ numaralı hattı, görüntülü olarak arayabiliyor. Sonrasında Engelliler Dairesi Başkanlığı İşaret Dili Tercümanı Esra Alkan tarafından ilgili kişiye iletişim desteği sağlanıyor. Alkan, işaret dili ile işitme engelli bireyin sorununu öğrenip, karşı taraftaki görevliye sesli olarak iletiliyor. Görevlinin söylediklerini de işaret dili kullanarak işitme engelli bireye aktaran Alkan, görevli ile vatandaş arasındaki diyaloğun kurulmasında aracı oluyor. Bu hizmet sayesinde işitme engelli bireylerin kamu kurumlarındaki işlemleri çok daha hızlı, doğru ve sorunsuz bir şekilde halledilirken, işitme engellilerin işlemlerini yapan kamu görevlisinin de işi kolaylaşmış oluyor. Verilen destek sayesinde, hem telefon üzerinden işler kısa bir sürede çözüme kavuşturuluyor hem de daireye gelen Mersinlilere yüz yüze yardımcı olunuyor. Daireye uğrayan veya telefon üzerinden işlerini çözen vatandaşlar hizmetten büyük memnuniyet duyuyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:54
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