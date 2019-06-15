Mersin'de iş adamına silahlı saldırı
İş adamı ve yanındaki kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı15 Haziran 2019 Cumartesi 11:12
MERSİN (AA) - Mersin'de iş adamı ve yanındaki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsmet İnönü Bulvarı'nda yürüyen iş adamı S.S. (59) ve yanındaki H.B, motosikletten ateş açılması sonucu yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis olay yerinde incelemeler yaptı.
Cinayet Büro ekiplerince, olayın çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Kayıtlara göre kask takan şüphelilerin silahla iş adamına doğru ateş ettikten sonra motosikletle kaçtığı belirlendi.
Yapılan araştırma sonucu kimliği tespit edilen saldırganlar A.T. ve A.E. ile azmettirici olduğu iddia edilen M.B. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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