0553 313 94 23

Mersin'de ırmağa giren genç boğuldu

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:31
Mersin'de ırmağa giren genç boğuldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için ırmağa giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek amacıyla Keşbükü Irmağı'nın Çakırlı Mahallesi bent bölgesinde suya giren Ergün Arslan (22) akıntıya kapılarak sürüklendi.

Kaybolan gencin bulunması amacıyla jandarma ve su altı arama ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada Arslan'ın cesedine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:31
  1. Mersin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki terör saldırısını kınadı
    1. Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki terör..
    2. Akarsu Slalom Kano Türkiye Kupası
    3. Sabahları ceviz suyu içerseniz ne..
    4. YAŞ kararları açıklandı (2)
    5. "Bankaların kredi faizlerinde indirime..
    6. YAŞ kararları açıklandı (1)
    7. Tekel bayisinde silahla vurulan kişi..
    8. "Futboldan keyif almak çok önemli"
    9. ABD kuklası BAE'de panik başladı: İlk..
    10. Mersin'de ırmağa giren genç boğuldu
    11. Ampute Futbol Milli Takım’ın yeni..
    12. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral..
    13. Başkan Mızraklı: "Kent, tekstil..
    14. Zeytin yaprağının faydaları nelerdir?
    15. YADEM ile yaşlılar daha huzurlu
    16. Uzun, Eskipazar ilçesinde asfalt..
    17. Abisi tarafından öldürülen Yunus..
    18. Atakum Canlı Hayvan Pazarı üreticiyle..
    19. Önüne çıkan araca çarpmamak için..
    20. İnegöl’de yanık ünitesi hizmete girdi
    21. Milan, Rafael Leao’yu kadrosuna kattı
    22. Elazığ'da tır ile minibüs çarpıştı: 3..
    23. İngiltere’yi vuran sel havadan..
    24. Gürcistan’da piyasaya sahte para süren..
    25. Çeteyi sahte paralarla alışveriş ele..
    26. Başkan Özcan’dan duygulandıran kutlama
    27. Kavak sağlıkta çağ atlıyor
    28. Borsa günü düşüşle tamamladı
    29. YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli..
    30. STK’lar Ordu için bir araya geldi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'