Mersin’de inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı Mersin’de bir inşaatta beton dökme işlemi sırasında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Mersin’de bir inşaatta beton dökme işlemi sırasında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi’nde tek katlı bir inşaatın çatısında beton döküme işlemi sırasında demir iskele çöktü. Kaza sonrası yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 4 işçi, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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