Mersin’de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince zararlı haşere gruplarına karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

13 ilçenin tamamı ilaçlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, artan sıcak sebebiyleçalışmalarına daha da hız kazandıran Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı,Temizlik Şube Müdürlüğü, Vektör ile Mücadele Şefliğinin, 13 ilçenin tamamındailaçlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, zararlı haşerelerin üremealanlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafındanruhsatlandırılan ilaçlar ile bilimsel programlar doğrultusunda uygulamalar yapıldığıkaydedilirken, Mersin sınırları içerisinde tespit edilen yaklaşık 100 bin üremenoktasında 12 ay boyunca ilaçlama yapıldığı belirtildi.

Toplam 371 personel, 98 ilaçlama aracı, 72 ULV, 10 pulvarizatör, 8 mistblower, 8termal fog, 33 holder, 25 atomizör, 50 el dumanlaması ile çalışmalar yapan ekiplerin,özellikle göletler, havuzlar, rögar ve ptt kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda birikenyağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular,su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, foseptikler,menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar, çöpkonteynerleri gibi noktalarda ilaçlama yaptığı vurgulandı.

İl genelinde sivrisinek, karasinek, haşere ile fare mücadelesinde etkin ve verimliolabilmek için doğal hayat ve biyolojik dengenin hiçbir zaman göz ardı edilmediğiifade edilen açıklamada, sivrisineklerin çoğunun doğal yaşam alanlarında değil,yerleşim alanlarına yakın su birikintilerinde ürediklerinin bilgisi verildi. Haşere ilemücadelenin başarılı olabilmesi için biyosidal mücadele kadar, kültürel mücadeleninde önemli olduğu vurgulanan açıklamada, vatandaşlara da önemli görevler düştüğükaydedildi.

Bu kapsamda, vatandaşların çöpleri çöp konteynerlerine atarken, çöp poşetlerininağızlarının sıkı bir şekilde kapatması, evlerde ve bahçelerde uzun süre çöpbırakılmaması, evlerin çevresinde ve bahçelerde süs havuzu, kova, bidon, lastik gibiiçerisinde su biriken ve sivrisinek oluşumuna neden olan bütün kaynaklarda subırakılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kent genelinde haşere ilemücadelenin önemini vurguladı. Göreve geldiğinde ilaçla ilgili 20 milyon TL’ninüzerinde büyük bir ihale olduğunu, tartışmalara meydan vermemek adına bu ihaleyiiptal ettiğini hatırlatan Seçer, “Sonra bizim depolarımızda neler var? Ne yapabiliriz?Bizim iklim koşullarındaki illerde, belediyelerde ne kadar para harcanıyor? Bu işlernasıl yapılıyor? Bir bakalım dedik. İlacımız vardı ve çalışmalara süratle başladık halada çalışmalarımız devam ediyor. Hiçbir bölgemiz ilaçtan yoksun kalmadı. 8 milyonubiraz geçen ilaç ihalesi yaptık. Eski ilaçlar ve yeni aldığımız ilaçlarla sezonu devamettiriyoruz” dedi.