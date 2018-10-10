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Mersin'de ilaç operasyonu! 65 gözaltı var

Mersin'de usulsüz şekilde rapor düzenleyerek 25 milyon liralık haksız kazanç elde eden çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 65 kişi gözaltına alındı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:35
Mersin'de ilaç operasyonu! 65 gözaltı var

Mersin'de yaklaşık 2 bin kişi hakkında rapor düzenleyerek 25 milyon liralık ilaç vurgunu yapan çeteye yönelik operasyonda 65 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 yıldır sürdürülen soruşturma kapsamında eczane sahipleri, eczane kalfaları, hastanelerin bilgi işlem görevlilerinin de aralarında bulunduğu 84 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 65 kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemede çetenin, ilaç kullanan kişilerin haberi olmadan rapor düzenleyerek reçete yazdırıp, bu reçetelerle aldıkları ilaçları satarak 25 milyon lira vurgun yaptıkları, kamu zararının ise 100 milyon lirayı bulabileceği belirtildi.

Gözaltına alınan 65 kişinin sorgulamasına başlandığı, gözaltına alınanların sayısının artabileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 12:35
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