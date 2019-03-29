Mersin'de iki gün önce ölü doğum yapan kadın hayatını kaybetti

Mersin'de iki gün önce ölü doğum yapan kadın hayatını kaybetti29 Mart 2019 Cuma 20:39
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki gün önce ölü doğum yapan ve taburcu edilen kadın hayatını kaybetti.
Egemen Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu İmen El Cesim (32), iki gün önce Tarsus Devlet Hastanesinde ölü doğum yaptı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Cesim, evde rahatsızlanmasının ardından yakınlarınca Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan muayenede Cesim'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cesim'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna gönderildi.
YORUM YAZ