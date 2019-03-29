Mersin'de iki gün önce ölü doğum yapan kadın hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki gün önce ölü doğum yapan ve taburcu edilen kadın hayatını kaybetti. Egemen Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu İmen El Cesim (32), iki gün önce Tarsus Devlet Hastanesinde ölü doğum yaptı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Cesim, evde rahatsızlanmasının ardından yakınlarınca Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede Cesim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesim'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.