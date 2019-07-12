Mersin’de ihtiyaç sahiplerine ’elektronik kart’ geliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ekonomik açıdan sıkıntı yaşayanihtiyaç sahipleri için daha ekonomik, düzenli ve çağın şartlarına uygun bir sitem olan ’elektronik kart’ uygulamasına geçiyor. Sistem ile bugüne kadar 7 şubesiyle hizmetveren Dosteli Marketler yerini ’elektronik kart’ sistemine bırakıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, dar gelirlivatandaşlar için bundan böyle ’elektronik kart’ uygulaması başlıyor. Uygulama ilevatandaşlar artık Dosteli Marketler’den değil, elektronik kart uygulamasıyla alışverişyapacak. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu marketlerden veesnaftan bu kartla diledikleri ihtiyaç malzemesini, hiçbir ücret ödemeden alabilecek.Böylece kazanan hem vatandaş hem de esnaf olacak.

Elektronik kart sisteminin farkı ne?

Dosteli Marketler’den sadece gıda, temizlik ve giyim kategorisinde sınırlı ürüntemin edebilen vatandaşlar, elektronik kart sistemi ile birlikte Mersin genelinde dahakaliteli, daha etkin ve daha geniş bir ürün yelpazesinden faydalanabilecekler. Ayrıcavatandaşlar bu sistem ile sadece Dosteli Marketler’in bulunduğu 7 ilçede değilMersin’in tüm ilçelerinde alışveriş yapabilme olanağına kavuşacaklar.

Kimler faydalanabilecek?

Elektronik kart sisteminden Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal HizmetlerDairesi Başkanlığı’na başvurarak, sosyal hizmet uzmanlarının incelemeleri sonucusosyal yardım yönetmeliği kriterlerine uyan ve dar gelirli olduğu tespit edilen tümvatandaşlar yararlanabilecek. Dar gelirli vatandaşların adlarına verilecek olanelektronik kartlara her ay ihtiyaç sınıfına göre para yüklenecek. Elektronik kart ilerahatça alışveriş yapabilecek olan vatandaşlar, isteklerine göre ister tek seferde,isterlerse ayın farklı günlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Tekel ve bijuteri ürünleri için kullanılamayacak

Elektronik kart sistemi ile sadece gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyenMersin Büyükşehir Belediyesi, yeni sistemde bazı önlemler almayı öngörüyor. Gıdave temizlik ürünlerinde sınırsız temin imkanı sunan elektronik kart sisteminin tekelürünleri ve bijuteri ürünlerinin alımında kullanılmaması için düzenleme yapılacak.Ayrıca elektronik karta ihtiyaç sahiplerinin maddi durumuna göre ne kadar yüklemeyapılacağı gelecek günlerde belirlenecek.