DÜZCE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz Mersin'de içimizden ihanete uğradık. Bir kumpasla, bir komployla karşı karşıya kaldık. Önlemlerini almaya çalıştık." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Düzce'ye gelen Akşener, ilk olarak partisinin Gümüşova ilçesindeki seçim ofisinin açılışına katıldı.

Açılışın ardından esnafı ziyaret eden Akşener, daha sonra partisinin il başkanlığına geçti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Düzce'ye geldiğini ve Millet İttifakı'nın ortak adayı olan Düzce Belediye Başkan Adayı Ömer Küçük'e destek için ziyaretler yaptığını söyledi.

İYİ Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayınca Demokrat Parti'den aday gösterilen Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına değinen Akşener, şöyle devam etti:

"Biz Mersin'de içimizden ihanete uğradık. Bir kumpasla, bir komployla karşı karşıya kaldık. Önlemlerini almaya çalıştık. Dolayısıyla hukuk guguk olmuş ve yüzde 100 Sayın Kocamaz haklı olmasına rağmen, Yüksek Seçim Kurulu hatta YSK Başkanı Sadi Güven bizim temsilcimizle dalga geçerek, alay ederek 'Git genel başkanına söyle, çok gayret ettim.' gibi gayriciddi bir tavırla, bir karar aldı."

Akşener, bugün Ankara'da Kocamaz'la bir araya gelerek, iki formül üzerinde görüşeceklerini sözlerine ekledi.



