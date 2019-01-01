0553 313 94 23

Mersin'de içerisinde 300 bin lira olan poşetin çalınması

Tarsus ilçesinde bir araçtaki para dolu poşeti çaldıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheliden biri yakalandı, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

01 Ocak 2019 Salı 19:08
Mersin'de içerisinde 300 bin lira olan poşetin çalınması

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, aracına taş atarak dikkatini dağıttıkları iş adamının, içerisinde 300 bin lira poşetini çaldıkları iddiasıyla aranan 3 kişiden 1'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş adamı Yusuf Özer'in içerisinde 300 bin lira olan poşetinin aracından çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Parmak izlerini ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, Adana'da ikamet ettiği tespit edilen şüphelilerden 19 yaşındaki S.Ç'yi Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Diğer şüpheliler F.A. ve M.A. aranıyor.

- Kameralar saniye saniye görüntüledi

Öte yandan, olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin bankadan para çeken Yusuf Özer'in, Kızılmurat Mahallesi Antik Yol mevkisinde aracına taş atması, pikabından inen Özer'in çevreyi kontrol etmesini fırsat bilen diğer şüphelilerin de içerisinde 300 bin lira olan poşeti çaldıktan sonra koşarak uzaklaşması yer alıyor.

Yusuf Özer, 28 Aralık'ta ilçedeki bir bankandan 300 bin lira çektikten sonra pikabına taş atıldığını, araçtan indiğinde de bir kişinin paranın bulunduğu poşeti çaldığını iddia etmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 19:08
  1. Mersin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Güdül belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın kimdir?
    1. AK Parti Güdül belediye başkan adayı..
    2. Güven timlerinden yılbaşında "Noel..
    3. Irak'taki yılbaşı kutlamalarında 104..
    4. Filipinler'deki Usman fırtınası
    5. AK Parti Akyurt belediye başkan adayı..
    6. Hakkari-Şırnak kara yolunda çığ..
    7. AK Parti Ankara Evren belediye başkan..
    8. Almanya'da ırkçı saldırı! Aracını..
    9. Meğer kansere kök söktürüyormuş
    10. Payitaht Abdulhamit'in gelecek bölümde..
    11. Avusturya'da Kurz-Weber görüşmesi
    12. Diriliş Ertuğrul 130. bölüm fragmanı
    13. Kilolardan kurtulmak için...
    14. Almanya'da yabancı düşmanı saldırı
    15. Korkutan istila! Bodrum ve..
    16. MEB'den Zarifoğlu'nun kitabının..
    17. Gülriz Sururi'nin vefatı
    18. Burhan Demirbaş kimdir?
    19. Mutluluk çok uzakta değil
    20. Baki Demirbaş kimdir?
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha