Mersin'de husumetli kavgasında seken kurşunun can aldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde motosiklet ile caddede ilerleyen A.C.E. ve B.U., daha önceden aralarında husumet bulunan Batuhan Ş. (24) ile yolda karşılaştı.

Bunun üzerine B.U. motosikletin arka bölümünde bulunan tabancayı çıkararak Batuhan Ş.'ye ateş açtı.

Ayağından yaralanan Batuhan Ş. ise iki şüpheliye tüfekle ateş açarak karşılık verdi.

Şüpheliler A.C.E. ve B.U. ise daha sonra olay yerinden kaçtı.