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Mersin'de hortum seraları yıktı

Bozyazı ve Anamur ilçelerinde meydana gelen hortumda çok sayıda muz ve çilek serası yıkıldı- Direklerinin devrilmesi nedeniyle Bozyazı'da bazı mahallelerde elektrik kesildi

27 Ocak 2019 Pazar 11:36
Mersin'de hortum seraları yıktı

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde şiddetli yağışın ardından oluşan hortumda çok sayıda muz ve çilek serası yıkıldı.

Bozyazı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren şiddetli yağışın ardından denizde oluşan hortum, sahile yakın yerlerdeki muz ve çilek seralarını vurdu.

İlçeye bağlı Çubukkoyağı, Ağzıkara, Tekmen ve Karaisalı mahallelerinde etkili olan hortum nedeniyle çok sayıda sera yıkıldı.

Kullanılamaz hale gelen muz ve çilek seralarında büyük hasar oluşurken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışmalarına başladı.

Ayrıca, ilçede elektrik direklerinin yıkılması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesildi.

Öte yandan, Anamur ilçesinde de Malaklar ve Kaşdişlen mahallelerinde etkili olan hortum nedeniyle muz ve çilek seraları zarar gördü.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:36
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  3. hortum
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