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Mersin'de hortum seralara zarar verdi

Muz üretimiyle öne çıkan Anamur ilçesinde çıkan hortum, seralarda hasara yol açtı - Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş:"Poliçe şartlarına uymadığı gerekçesiyle çok sayıda seraya sigorta yapılmamış. Yetkililerden poliçe şartlarının, muz seralarına uygun hale getirilmesi için çalışma yapılmasını talep ediyoruz"

11 Aralık 2018 Salı 12:45
Mersin'de hortum seralara zarar verdi

MERSİN (AA) - Mersin'in muz üretimiyle öne çıkan Anamur ilçesinde çıkan hortum, seralara zarar verdi.

İlçede etkisini gösteren kuvvetli rüzgarın ardından çıkan hortum, Kızılaliler, Emirşah ve Güleç mahallerindeki muz seralarında hasara yol açtı.

Anamur Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası ekipleri, bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle yaklaşık 100 dönüm seranın zarar gördüğünü söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, bu rakamın yükselebileceğini aktaran Gümüş, "Hasat sezonu olması nedeniyle üreticilerimizin zararı büyük. Seralardan bazıları sigortasız. Poliçe şartlarına uymadığı gerekçesiyle çok sayıda seraya sigorta yapılmamış. Yetkililerden poliçe şartlarının, muz seralarına uygun hale getirilmesi için çalışma yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe de bölgenin "afet bölgesi" ilan edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:45
  1. hortum
  2. muz serası

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