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Mersin’de hijyen eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gıda sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenler için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sertifikalı hijyen eğitimi düzenledi.

11 Haziran 2019 Salı 14:04
Mersin’de hijyen eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gıda sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenler için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sertifikalı hijyen eğitimi düzenledi.


Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ve katılımın oldukça yoğun olduğu programda 250 kişi eğitim aldı. İdema şirketinin ’LİFE’ projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim programında gıda üretimi yapan, servis veya satışını uygulayan işyerlerinde, içme suyu üretimi yapan yerlerde, çay ocağı, kafe, yemekhane, mutfak gibi işyerlerinde çalışan ve çalışmak isteyenlere yönelik hijyen eğitimi verildi.


Eğitimlere gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin dışında kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, masaj, güzellik ve düğün salonları, otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmeti veren firma çalışanları da katıldı.


İki gün boyunca dört grup halinde eğitim alan 250 kişi, gıda hijyeni, gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdaların bozulması ve bozulma nedenleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler, gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin kullanımı, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, gıdanın servisi, satışı ve tüketime sunumu konularında eğitim aldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:04
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