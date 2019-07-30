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Mersin’de görme engelli imama dua dayağı

Mersin’de yüzde 95 görme engelli imam Ekrem Yıldız, 26 yıldır görev yaptığı camide “Sen bir daha bu köyde dua edecek misin?” diyen kişilerce darp edildi.

30 Temmuz 2019 Salı 10:40
Mersin’de görme engelli imama dua dayağı

Mersin’de yüzde 95 görme engelli imam Ekrem Yıldız, 26 yıldır görev yaptığı camide “Sen bir daha bu köyde dua edecek misin?” diyen kişilerce darp edildi.


Olay, Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Çukurkeşlik Mahallesi’nde bir camide meydana geldi. Yüzde 95 görme engelli 30 yıllık imam Ekrem Yıldız, yeni seçilen mahalle muhtarının verdiği yemek davetine katıldı ve burada dua etti. Daha sonra caminin yanında bulunan evine dönmek için ayrılan Yıldız, abdest almak için camiye girdi. İddiaya göre bu sırada yanına yaklaşan kişiler “Sen bir daha bu köyde dua edecek misin?” diyerek Yıldız’ı darp etti.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. İmam Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane odasında yaşadıklarını anlatan Yıldız, “Abdest almaya camiye geldiğimde 4 kişinin üzerime yürüdüğünü fark ettim. Bir kişi de sandalye alarak başıma vurdu. Dengemi kaybedip yere düşünce de tekmelenmeye başlandım” diye konuştu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Bağımsız Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Köse, din görevlisi Yıldız’ın uğradığı saldırı konusunda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Ekrem hocamız namaz kılmak için camiye geldiğinde 4 kişi tarafından darp ediliyor. Tedavisinin ardından hocamız evine geri döndü. Bağımsız Diyanet-Sen olarak görme engelli hocamıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:40
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