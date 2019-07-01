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Mersin’de gergedan böceği bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:56
Mersin’de gergedan böceği bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.


İlçeye bağlı Küçükfındık Yaylası’nda yaşayan Fetih Demirarslan, akşam evinin lambasında gezinen ilginç böceği gördü. Yaklaşıp incelediğinde böceğin, az rastlanır türden olan gergedan böceği olduğunu fark etti. Böceği cep telefonu ile fotoğraflayıp videoya alan Demirarslan, daha sonra doğaya bıraktı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:56
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