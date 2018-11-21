Mersin'de gemi kaçırılmasına müdahale tatbikatı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığınca 200 personelin katılımıyla "gemi kaçırılmasına müdahale tatbikatı" düzenlendi.

Mersin Uluslararası Limanında (MIP) yaşanabilecek tehditlere karşı etkin ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesi için Mersin Valiliği koordinesinde, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve çok sayıda kurumun iş birliğinde limanı çevreleyen sularda tatbikat yapıldı.

Tatbikat senaryosuna göre, limandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yolcu taşıyan bir gemi, kendilerini yolcu olarak gizleyerek içeriye giren 3 terörist tarafından mürettebat etkisiz hale getirilerek kaçırıldı.

Olayın, bir yolcu tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından Mersin Valiliği başkanlığında kriz masası oluşturularak, geminin durdurulması, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve rehinelerin kurtarılması için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına görev verildi.

Liman Başkanlığınca, liman suları trafiğe kapatılarak, seyir halinde olan ve limanda demirleyen gemiler uyarıldı, tedbirler arttırıldı.

Operasyonun düğmesine basılmasının ardından Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) timi, bir gemiyle suya açıldı. Sahil güvenlik botları ile gümrük muhafaza botları kaçırılan geminin etrafında çember oluşturken bir helikopter de havadan operasyona destek verdi.

Kaçırılan geminin önüne yaklaşan bir gemi içerisinde Mersin Emniyet Müdürlüğü müzakere ekiplerince teröristleri ikna görüşmeleri başladı. İkna çabalarından sonuç alınmayacağının anlaşılması üzerine helikopter aracılığıyla "aldatma" uçuşları yapılarak özel timin geminin arkasına yanaşması sağlandı.

Hızlı şekilde arka taraftan gemiye çıkan SÖH timi, teröristleri etkisiz hale getirerek, rehineleri güvenli bölgeye aldı. Bu sırada çıkan arbedede senaryo gereği suya atlayan bir terörist, yüzerek kaçmaya çalışsa da jet skiyle bölgeye gelen güvenlik güçlerince yakalandı.

Kurtarılan rehineler sahil güvenlik botuyla, kıyıya yanaştırılırken, Sahil Güvenlik Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) geminin su altında kalan kısmında bomba araması yaptı. Gemiye çıkarılan sahil güvenlik ve emniyete ait bomba arama köpekleri de güverte ve iç kısımda arama yaptı.

Başarıyla tamamlanan tatbikatı, Mersin Vali Vekili Süleyman Deniz, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Vekili Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol ve MIP Genel Müdürü Johan van Daele de bir gemiden takip etti.

Vali Vekili Deniz ve Tuğamiral Gürbüz, operasyona katılan 200 kişilik personeli tebrik etti.

Protokol üyeleri ve personel, tatbikatın ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.