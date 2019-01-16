0553 313 94 23

Mersin'de fırtınanın etkili olduğu bölgelerde inceleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, fırtına nedeniyle zarar gören bölgelerde inceleme yaptı- Kocamaz: - "Maddi hasar çok büyük. Özellikle denize yakın bölgelerde ve tarım alanlarında çok büyük sıkıntılar var. Araziler, ekili alanlar sular altında"

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:17
Mersin'de fırtınanın etkili olduğu bölgelerde inceleme

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentte etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle büyük hasar oluşan sahil şeridinde inceleme yaptı.

Kocamaz, merkez Mezitli ilçesi sahilinde fırtına nedeniyle şiddetlenen dalgaların karaya sürüklediği molozların olduğu bölgedeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, dün rüzgar hızının saatte 110 kilometreye kadar ulaştığını, denizin sahil bandına taştığını söyledi.

Kocamaz, deniz kıyısının sürüklenen taş ve kayalarla büyük hasar gördüğünü ifade ederek "Bu bir afet. Allah'tan gelene söyleyecek bir şeyimiz yok ama kulun da bu afet karşısında yapabilecek bir şeyi yok. Sahil sakinleşince belediye ekiplerimiz çalışmalarını yapacak." dedi.

Dün erken saatlerden itibaren belediye ekiplerinin kent genelinde yağmur ve rüzgarla mücadele ettiğini vurgulayan Kocamaz, Afet Koordinasyon Merkezinin meteorolojiden gelen uyarılar doğrultusunda hareket ettiğini anlattı.

- "Maddi hasar çok büyük"

Kocamaz, temizlik çalışmaları için denizin durgunlaşmasını beklediklerini yineleyerek şöyle konuştu:

"Bütün araç ve gereçlerimiz ayakta ama araç ve gerecin burada yapabileceği bir şey yok. Deniz dinginleşince temizlik çalışmaları başlayacak. Maddi hasar çok büyük. Özellikle denize yakın bölgelerde ve tarım alanlarında çok büyük sıkıntılar var. Araziler, ekili alanlar sular altında. Herhalde merkezi hükümet yetkilileri de bu zararların tespitini en kısa sürede yaparlar. Tek sevincimiz can kaybının olmaması ama maddi konudaki hasar çok büyük."

- Sahildeki yürüyüş yolu çöktü

Öte yandan merkez Akdeniz ilçesinde sahil bandında olan Atatürk Parkı'nda fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle büyük hasar meydana geldi.

Çok sayıda ağacın devrildiği parkta, büyük kayaların kırılarak parka sürüklendiği, sahil yürüyüş yolunun da büyük bir bölümünün çöktüğü görüldü. Bu arada, bir kent sakinlerinin de dalgaların sahile taşıdığı odunları yakacak yapmak için topladığı görüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:17
  1. Burhanettin Kocamaz
  2. Mersin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SP liderinden sert tepki: Boyun eğmeyiz!
    1. SP liderinden sert tepki: Boyun eğmeyiz!
    2. Erzurumspor'da Konyaspor maçı..
    3. "Müzede Selfie Günü"
    4. Antalya'da zeytin kadar karpuz üretildi
    5. INFINITI QX Inspiration Concept'e en..
    6. İngiltere'deki Brexit oylaması
    7. Çöpten 35 milyon kilovatlık elektrik..
    8. Zeytin kadar karpuz
    9. Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'dilenci'..
    10. Atık toplayan Suriyeli genç, girdiği..
    11. Hakkari'de tamamı toprağa gömülü..
    12. KKTC’den Yemen yardımı
    13. Evi yıkılan amca gözyaşlarını tutamadı
    14. Özel halk otobüsünü karıştıran taciz!..
    15. İİT'den G77+Çin Grubu başkanlığını..
    16. "İranlılar yılda yaklaşık 1 milyar..
    17. Tunceli'deki kar yağışı
    18. Müzik dünyasının alternatif isimleri..
    19. "Örgütün illegal işlerinin başında..
    20. Bolu'da yarın okullar tatil mi? Bolu..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var