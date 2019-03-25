Mersin’de FETÖ’den gözaltına alınan 4 kişi serbest

Mersin’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden ihraç olmuş eski bir öğretmen ile yine ihraç olmuş eski bir komiserin ’TCK’nın 221. maddesinde düzenlenen ’etkin pişmanlık’ kapsamında ifade verdikleri, diğer 2 şüpheli kadının ise bakıma muhtaç çocuklarının bulunması ve soruşturmanın geldiği aşama ve delil durumu göz önüne alınarak ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldıkları bildirildi.