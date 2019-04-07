Mersin'de fabrika işçileri zehirlendi Merkez Akdeniz ilçesinde kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada gaz sızıntısından etkilendikleri iddia edilen 29 işçi tedavi altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada zehirlendikleri belirtilen 29 işçi tedavi altına alındı. İlçeye bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki fabrikada çalışan işçilerin bir bölümünün zehirlenme belirtisi göstermesi üzerine iş yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 29 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zehirlenmenin fabrikadaki gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edildi.

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