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Mersin’de ’Et Borsası’ tartışıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ’Yakaköy Kesimhanesi ve CanlıHayvan Ticaret Merkezi’nin işletilmesi, iyileştirilmesi ve sorunlarının çözümekavuşturulması konusunda düzenlenen toplantıda, halkın sağlıklı beslenmesi vegıdaların vatandaşlara güvenli ulaştırılması görüşülürken, oda ve birliklerin katılımıyla ’EtBorsası’ kurulabileceği gündeme geldi.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:32
Mersin’de ’Et Borsası’ tartışıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ’Yakaköy Kesimhanesi ve CanlıHayvan Ticaret Merkezi’nin işletilmesi, iyileştirilmesi ve sorunlarının çözümekavuşturulması konusunda düzenlenen toplantıda, halkın sağlıklı beslenmesi vegıdaların vatandaşlara güvenli ulaştırılması görüşülürken, oda ve birliklerin katılımıyla ’EtBorsası’ kurulabileceği gündeme geldi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Canlı Hayvan TicaretMerkezi’nin faaliyete geçirilmesi ve Yakaköy kesimhanesinin daha verimli bir şekildeçalışır duruma getirilmesine yönelik bir toplantı düzenlendi. Macit Özcan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir BelediyesiGenel Sekreter Yardımcısı Ali Ulusoy başkanlık ederken, sektör temsilcileri katıldı.


Halkın sağlığı önemli


Toplantıda, halkın sağlıklı beslenmesi ve gıdaların vatandaşlara güvenli ulaşımı içinBüyükşehir Belediyesi ile konunun muhataplarının bir araya gelerek, bir yol haritasıçıkarılması ve hayata geçirilmesi konusunda mutabakat sağlandı. BüyükşehirBelediyesi tarafından, mezbahaların kurulumu için ciddi yatırım yapıldığı, özellikle deYakaköy kesimhanesinin çok modern bir tesis olduğu vurgulanan toplantıda, mezbahadışı yapılan hayvan kesimleri nedeniyle kesimhanenin kapasitesinin çok altında faaliyetgösterdiği dile getirildi. Bu nedenle toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarınıngörüşlerinin önemsendiği ve işbirliği içinde bu tesislerin daha verimli çalıştırılmakistendiği vurgulandı.


’Et Borsası’ kurulabileceği gündeme geldi


Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Ulusoy, tüm katılımcılarınsorunları ve çözüm önerilerinin dile getirildiği toplantı sonunda yaptığı açıklamada,kentteki kaçak kesimin önlenmesi gerektiğini ve bunun için valilik düzeyinde girişimdebulunarak, ilgili kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmelerini sağlayacaklarınıbelirtti. Vatandaşlara mezbahalarda kesilen sağlıklı ve kaliteli etlerin ulaştırılacağı,kasaplık hayvan temininde sıkıntı yaşayan, az sayıda hayvan kestiği için mezbahayahayvan getirmekte zorlanan kasaplar için de oda ve birliklerin katılımıyla “Et Borsası”kurulabileceği de gündeme geldi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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