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Mersin’de eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Mersin’de uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşini tahrayla öldürüp, polise teslim olan zanlı, adliyeye sevk edildi.

14 Mart 2019 Perşembe 16:52
Mersin’de eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Mersin’de uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşini tahrayla öldürüp, polise teslim olan zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlının eşini, kendisinden boşanmak istediği için öldürdüğü iddia edildi.

 

Edinilen bilgiye göre olay, Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’ndeki müstakil evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli E. (48), sabah eve gelen ve uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi Süleyman E. (58) ile tartıştı. Tartışma sırasında çocukların yattığı odanın kapısını kilitleyen Süleyman E., tahra ile eşinin başına vurduktan sonra evden kaçtı. Leyli E. kanlar içinde yere yığıldı. Sesler üzerine kalkan çocuklar ise kilitli olan kapıyı kırıp, dışarı çıkarak komşulardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edilirken, bölge kordon altına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, Leyli E.’nin cenazesi, otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan zanlı ise adliyeye giderek, oradaki polislere teslim oldu.



Cinayetin boşanma isteğinden olduğu iddiası

 

Adliyeden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından teslim alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulandı. Öğleden sonra sorgusu biten zanlı, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan zanlının, eşini kendisinden boşanmak istediği için öldürdüğü iddia edildi.

 

5 çocuğu bulunan Leyli E. ile Süleyman E.’nin amca çocukları olduğu ve 9 yıldır ayrı yaşadıkları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:52
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