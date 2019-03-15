0553 313 94 23

Mersin'de eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

15 Mart 2019 Cuma 13:00
Mersin'de eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de merkez Akdeniz ilçesinde uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Demirtaş Mahallesi'ndeki müstakil evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli E'yi (48) kafasına bir tür eğri budama bıçağı olan tahrayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Dün evine gittiği eşi Leyli E'yi (48) öldürdüğü ileri sürülen Süleyman E. olay yerinden kaçmış ve daha sonra polise teslim olmuştu. Zanlının cinayeti, eşinin boşanmak istemesi üzerine çıkan tartışma sonucu işlediği öne sürülmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:00
  1. Mersin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prostat tedavisinde mikrodalga dönemi
    1. Prostat tedavisinde mikrodalga dönemi
    2. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
    3. Başkale’de görevli iki hekim, ‘yılın..
    4. Ameliyathane personelinden fotoğraf..
    5. Yıldız: “İslamofobi ile Müslümanlara..
    6. Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelenda’daki..
    7. Sarıgöl’de altı mahalleye düğün salonu
    8. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    9. Kayseri, kış sporlarına ev sahipliği..
    10. ANALİZ - Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin..
    11. Bakan Ersoy: "Turizmin artık sezonluk..
    12. "Firmaların iflas etmelerine müsaade..
    13. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    14. AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak..
    15. Sultanbeyli yerel seçim anket..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Diyet uzmanları uyarıyor: "Ekmeksiz..
    18. GRAFİKLİ - Yeni Zelanda'da iki camiye..
    19. "Bu topraklardaki mevcudiyetimizden..
    20. Piyasalarda gün ortası
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler