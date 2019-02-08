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Mersin'de erik ağaçları beyaza büründü

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan Silifke ilçesinde mart veya nisan aylarında hasadının yapılması ön görülen erik ağaçları çiçek açtı

08 Şubat 2019 Cuma 13:26
Mersin'de erik ağaçları beyaza büründü

MERSİN (AA) - Türkiye'de önemli erik yetiştirme merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altındaki ağaçlar çiçek açtı.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, mart veya nisan aylarında hasadının yapılması ön görülen erik ağaçları çiçek açarak beyaz renge büründü.

Üretim yapılan bahçeleri gezen Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede birçok mahallede üretim yapıldığını söyledi.

Şen, çiçeklerin erken açmasının üreticileri mutlu ettiğini ifade ederek ilçede 100 dönümü örtü altında olmak üzere 8 bin dönüm araziden 8 bin ton erik hasadı yapıldığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 13:26
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