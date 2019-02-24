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Mersin’de emekli polisler 3600 ek gösterge istedi

Mersin Emekli Polisler Platformu üyesi emekli polisler, 3600 ek göstergenin bir an önce verilmesini istediler.

24 Şubat 2019 Pazar 15:23
Mersin’de emekli polisler 3600 ek gösterge istedi

Mersin Emekli Polisler Platformu üyesi emekli polisler, 3600 ek göstergenin bir an önce verilmesini istediler.


Atatürk Parkı içerisindeki Balıkçı Barınağı önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan bir grup emekli polis, taşıdıkları dövizlerle 3600 ek gösterge taleplerini dile getirdiler. Mersin Emekli Polisler Platformu adına açıklama yapan Gönül Öztürk,Türk Polis Teşkilatı’nın fertleri olarak uzun yıllar boyunca ülkenin değişikbölgelerinde zor koşullar altında çalışarak emekli olduklarını belirtti. Öztürk, "Polisin yaptığı fedakarlıkların bilinmesine rağmen, gerek idarecilerin, gerekse meslek büyüklerinin bu konuda kayıtsız kalmış olması bizleri derinden yaralamıştır. Hem maddi hem manevi yönü ile gönülleri kırılarak tükenmişlik sendromu yaşayan teşkilat mensuplarımıza, defalarca verilen 3600 ek gösterge sözü bugüne kadar yerine getirilmemiştir" dedi.


Aktif görevdeki bir polisin emniyet hizmetleri tazminatından ve aile yardımından faydalandığını, emekli olduktan sonra ise bu tazminatların bütünüyle kesilmesinden dolayı yüzde 60 oranında bir hak kaybına uğradığını iddia eden Öztürk, "Ayrıca günümüz asgari ücretinden düşük maaş alan ve evini geçindirmeye çalışan arkadaşlarımız vardır. Emeklilerimizin yüzde 95’i 650,800, 1100, 2200 ve 3000 ek göstergeden emekli maaşı almaktadır. Bu durum anayasamızın 55. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen ’ücret emeğin karşılığıdır’ ve ’devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret eldeetmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır’ hükümlerine ters düşmektedir" diye konuştu.


Polis teşkilatının 150 bin emeklisi ve 280 bin aktif çalışanı ve aileleriyle birlikte2 milyonu aşkın nüfusa sahip olduğunu dile getiren Öztürk, "Emeklisi, aktif çalışanı ve aileleri ile birlikte emniyet teşkilatının talebi, emekli olunca kesilen aile yardımı ödeneğinin ve emniyet hizmetleri tazminatının emekli maaşlarınaeklenmesi ve eğitim farkı gözetmeksizin 3600 ek göstergenin verilmesidir"ifadelerini kullandı.


Etkinlikte emekli bir polis çocuğu da babası aktif görevde iken yaşadıklarını ve emekli olduktan sonra aldığı maaş ile çocuklarını geçindirmekte zorluk çektiğini anlattı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 15:23
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